Conselho gestor do HRA denuncia falta de insumos básicos na unidade

Insumos básicos estão em falta no Hospital Regional do Agreste (HRA) Foto: divulgação/SES

O membro do conselho gestor do Hospital Regional do Agreste (HRA), Carlos Roberto, denunciou ao "Povo na TV", da TV Jornal Interior, que insumos básicos estão faltando na unidade de saúde. Faltam luvas, alguns tipos de seringas, soro fisiológico e até fita de HGT, utilizada para o acompanhamento de pacientes diabéticos.

Por meio de nota, a direção do Hospital Regional do Agreste (HRA) informou que a falta de alguns insumos hospitalares na unidade foi pontual, causada pelo atraso na entrega dos produtos. Ainda de acordo com o hospital, na última sexta-feira (22) o hospital recebeu os insumos que estavam em falta.