Central sofre primeira derrota no Pernambucano 2019 para o Petrolina

Partida aconteceu na tarde desse domingo em Caruaru Foto: divulgação/Central

O Central sofreu a primeira derrota do Campeonato Pernambucano 2019 na tarde desse domingo (24) em partida contra o Petrolina no Estádio José Luiz Lacerda (Lacerdão), em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

O jogador Magno abriu o placar aos 34 minutos do primeiro tempo. A Patativa não conseguiu reverter o quadro e a partida terminou Petrolina 1 x 0 Central. Mesmo com a derrota, o Central permanece em segundo lugar no campeonato, com 13 pontos, atrás do Santa Cruz, do Recife.

Próxima partida

O próximo jogo da Patativa será na próxima quinta-feira (28) contra o América na cidade de Paulista, na Região Metropolitana do Recife.