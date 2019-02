Acidente deixa motorista e passageiro idoso mortos na BR-104, em Taquaritinga

NE10 Interior

Carro caiu em ribanceira após colisão; motorista e passageiro morreram Foto: divulgação/PRF

Um acidente deixou o motorista de um carro, de 37 anos, e o passageiro, um idoso de 69 anos, mortos no quilômetro 14 da BR-104, em Taquaritinga do Norte, no Agreste de Pernambuco, nesse domingo (24).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão seguia no sentido Campina Grande quando colidiu com um carro de passeio que estava na faixa contrária. Com o impacto, o veículo saiu da pista e caiu em uma ribanceira.

Acidente aconteceu no quilômetro 14 da BR-104, em Taquaritinga do NorteFoto: divulgação/PRF

O condutor e o passageiro do carro não resistiram e morreram. O motorista do caminhão, de 45 anos, ficou no local do acidente e prestou esclarecimentos à polícia. Ele fez o teste de alcoolemia, que não constatou a ingestão de bebida alcoólica.