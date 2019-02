Mais de 10 blocos animam principal dia do Carnaval de Caruaru neste sábado

NE10 Interior

Blocos carnavalescos tomam conta do centro da cidade neste sábado (23) Foto: divulgação/Rafael Lima/Prefeitura de Caruaru

Conhecida como Capital do Forró, a cidade de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, começou a resgatar o Carnaval nos últimos anos, com a realização de blocos na semana que antecede a Folia de Momo. No próximo sábado (23), sete polos de animação receberão os foliões no "Carnaval Caruaru Cultural": Polo Pedro Sucata (Rua João Condé); Polo Café com Frevo (Praça do Banco do Brasil – Café Guarany); Polo Jackson do Pandeiro (Rua Oscar Mariano); Polo Inclusão na Folia (Praça José Martins); Polo Estação Folia (Estação Ferroviária); Polo Aldo Teixeira (Rua dos Expedicionários) e Corredor Carlos Fernando (Rua Silva Jardim).

São mais de 10 blocos acontecendo a partir das 11h da manhã até a noite na área central da cidade. De acordo com a Fundação de Cultura e Turismo, cerca de 40 mil pessoas são esperadas na festa. Entre as atrações estarão orquestras de frevo, La Ursas, Papangus, Caboclos de Lança, maracatus, bonecos gigantes e bois-bumbá. O dia termina com o palco Rec-Beat, prévia do evento realizado no Recife.

Entre os blocos mais tradicionais da cidade está a Confraria da Sucata, que existe desde 1999 e fica na Rua João Condé. O início está marcado para 14h e os shows são de Silvério Pessoa e Almério. O Bloco do Gonzagão sairá pelo segundo ano e surgiu como uma extensão do Arraial do Gonzagão, sucesso no São João. As atrações deste ano são Kelvis Duran, Pra Mexer, D'Breck e uma orquestra de frevo. A concentração acontece às 13h na Praça Chico Porto, no bairro Maurício de Nassau, e segue até o "Puxadinho do Gonzagão", no espaço onde funciona a Mansão Forró.

Já o "Eu vou no seu café", que está no quinto ano, começou como uma troça organizada por um grupo de amigos que frequentava o Café do Alvany, no centro, e há dois anos ganhou uma estrutura melhor. As atrações deste ano serão a banda Faringes da Paixão, o DJ Waldyr Arcanjo e uma banda de frevo. O bloco começa às 12h e homenageia o Centenário do Central.

A festa "Meu Carnaval" é uma das novidades na folia da cidade. O evento contará com atrações como as bandas Cavaleiros do Forró - Elétrico, Sambar e Love, a cantora Michelle Melo e uma orquestra de frevo. O espaço escolhido fica na Rua Frei Caneca, ao lado da Panificadora Princesa do Agreste. A festa começa às 12h.

Festival Rec-Beat

Ainda no sábado, a partir das 16h, o Rec-Beat será realizado pelo segundo ano consecutivo em Caruaru. Os shows da banda paraense Tuyo, da olindense Eddie e da caruaruense 70 mg acontecem no Polo Cultural Estação Ferroviária e o acesso é gratuito. A Eddie chega com o show comemorativo de 30 anos de carreira. A Tuyo traz folk afrofuturista com mistura de R&B e eletrônica. Já a 70 mg tem som influenciado pelo rock psicodélico dos anos 60 e 70. O DJ D'Renor faz apresentação na abertura e intervalos dos shows.

Segurança

Cerca de 300 profissionais de segurança, entre policiais militares, civis, do Biesp, Cavalaria e Bombeiros Militares, estarão no evento. A Destra disponibilizará um drone e 10 câmeras de viodeomonitoramento, que serão analisadas na base móvel da Destra, onde haverá guardas municipais e PMs

Fiscais da Secretaria de Ordem Pública (SECOP) realizarão o controle de acesso nas entradas juntamente com a PM, orientando sobre a proibição do uso de recipientes de vidro. A SECOP trabalhará com fiscais para ordenar os ambulantes cadastrados pela Secretaria da Fazenda (SEFAZ). Quase 100 ambulantes foram cadastrados para trabalhar no circuito da folia e estarão distribuídos em seis locais já definidos e identificados pela cor do crachá.