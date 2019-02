Artesãos de Bezerros nos últimos preparativos para o Carnaval 2019

NE10 Interior

Uma oficina de máscaras é realizada em uma parceria com a prefeitura para multiplicar o conhecimento artístico Foto: reprodução/TV Jornal Interior

Os artesãos de Bezerros, no Agreste de Pernambuco, estão nos últimos preparativos para o Carnaval dos Papangus 2019. Além do trabalho de cada artesão, uma oficina de máscaras é realizada em uma parceria com a prefeitura para multiplicar o conhecimento artístico.

Veja na reportagem do "TV Jornal Manhã", da TV Jornal Interior: