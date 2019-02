17º Baile Municipal de Bezerros será neste sábado

NE10 Interior

Bezerros tem diversas festas pré-carnavalescas Foto: divulgação/Prefeitura de Bezerros

A 17ª edição do Baile Municipal de Bezerros, no Agreste de Pernambuco, será neste sábado (23), a partir das 21h, no Centro Literário Rui Barbosa. As atrações são Netinho, Henrique Barbosa, Lady Falcão, F5 Orquestra e Orquestra Cônego Alexandre Cavalcanti.

Também no sábado, haverá a concentração do Acorda Bezerros, o bloco da madrugada. No período da tarde, o Arrastão de Frevo Papanguarte anima os foliões. Ao longo da semana a festa pré-Carnaval continua, com os blocos Educarnaval, no dia 27 de fevereiro, o bloco da Foliação, que reúne a terceira idade, no dia 28, e o Edupapangu, no dia 1º de março.

As escolas EREM, ETE e RADAR saem as ruas também no dia 1º de março. No mesmo dia, será realizado o concurso de passistas no Palco Cultural Gilmar Silvestre.

Carnaval dos Papangus

O Carnaval de Bezerros é considerado o terceiro melhor do Estado, atrás apenas de Recife e Olinda. O bloco dos papangus sai no domingo de Carnaval e atrai milhares de turistas.