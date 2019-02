Professores de Limoeiro cobram salário de dezembro em passeata

NE10 Interior

Professores fizeram passeata no centro da cidade Foto: divulgação

Ao som da música “Pague meu dinheiro”, professores efetivos da rede municipal de Limoeiro realizaram uma passeata nessa quarta-feira (20) pelas ruas do centro da cidade, para cobrar o pagamento do salário referente ao mês de dezembro de 2018. Em reunião com o Sindicato dos Professores (SINPRO), a gestão municipal havia prometido quitar o débito no último 15 de fevereiro. Sem dinheiro na conta, a categoria produziu faixas pedindo respeito e valorização e demonstrou a insatisfação.

O grupo parou para reivindicar em frente à prefeitura, Câmara de Vereadores e secretaria de Educação e Esportes. Nas redes sociais, vários vídeos e fotos estão sendo postados por populares, gerando centenas de comentários negativos. Nos discursos, os educadores alinharam pedidos de pontualidade dos salários. Atualmente, não existe calendário de pagamento dos servidores. “Somos professores, fazemos a diferença. Respeite nossos direitos”, trazia a faixa exibida no início do protesto.