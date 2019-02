Mães de alunos denunciam larvas na merenda escolar em Caruaru

NE10 Interior

Larvas foram achadas no meio do arroz servido aos alunos Foto: WhatsApp/TV Jornal Interior

Mães de alunos do Colégio Municipal Álvaro Lins, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, denunciaram que larvas foram encontradas na merenda escolar. De acordo com a denúncia, os bichos teriam sido vistos pelos alunos misturados com arroz e outros alimentos.

Mães de alunos fizeram denúncia Foto: WhatsApp/TV Jornal Interior

Segundo a presidente do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, Neidinha Mota, o órgão investiga o caso. A suspeita é de que as larvas tenham aparecido nos produtos alimentícios devido ao acondicionamento inadequado.

"Se a merendeira de qualquer escola identificou alimento vencido ou próximo de vencer, com mau cheiro, cor diferente, não deve em momento algum ofertar esse alimento", alertou. Ela informou ainda que no ano passado foram encontrados insetos na batata doce servida em uma escola de tempo integral.

Por meio de nota, a Secretaria de Educação informou que assim que tomou ciência da denúncia, encaminhou uma equipe de nutricionistas ao local. A Seduc informou ainda que está "trabalhando incansavelmente para atender com qualidade todas as demandas físicas, alimentares e pedagógicas dos estudantes".

Aulas suspensas por falta de água

Nessa quarta-feira (20), aulas foram suspensas por causa da falta de água mineralFoto: reprodução/TV Jornal Interior

Nessa quarta-feira (20), as aulas da Escola em Tempo Integral Álvaro Lins foram suspensas por causa da falta de água mineral. A Secretaria de Educação informou que notificou a gestora da escola, que prestará esclarecimento sobre essa possível falta de água, já que a Seduc tem água disponível para ser entregue de acordo com o pedido da escola. As aulas serão repostas para que não haja prejuízo ao ano letivo.

Veja na reportagem do "Povo na TV", da TV Jornal Interior: