Agência da Caixa Econômica será inaugurada em Panelas, no Agreste

NE10 Interior

Agência fica no centro comercial de Panelas Foto: divulgação/Prefeitura de Panelas

Uma agência da Caixa Econômica Federal será inaugurada às 8h30 desta sexta-feira (22) na cidade de Panelas, no Agreste de Pernambuco. A unidade fica em um imóvel cedido pela prefeitura, na Rua Dr. Manoel Borba, no centro da cidade. O investimento do banco foi de mais de R$ 500 mil.

A agência irá beneficiar os mais de 25 mil habitantes. A cidade contava com agências do Banco do Brasil e Bradesco. A Caixa oferecerá os serviços de centrais de autoatendimento, aberturas de contas, saques, depósitos, empréstimos, liberações e créditos rurais e imobiliários, entre outros.