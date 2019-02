27ª Rodada de Negócios começa nesta quarta-feira em Caruaru

NE10 Interior

Rodada de Negócios conta com vendedores e compradores de todo o País Foto: divulgação/Acic

A 27ª edição da Rodada de Negócios da Moda Pernambucana (RNMP) começa nesta sexta-feira (20) e segue até a sexta-feira (22), no Polo Caruaru. Mais de 500 compradores são esperados pelo evento, que conta com 140 expositores. A Associação Comercial e Empresarial de Caruaru (Acic), realizadora do evento, espera um aumento de 5 a 10% na geração de negócios, que foi de R$ 20 milhões na última edição.

Os expositores de Pernambuco, Paraíba, Goiás, Ceará e de Santa Catarina irão apresentar para os lojistas de todo o Brasil as tendências para a temporada outono/inverno nos segmentos surfwear, streetwear, praia, fitness, moda íntima, bebê, infantil, juvenil, jeanswear, jeans infantil, modas feminina e masculina, bolsas, calçados infantil e adulto e acessórios.

InoveTex é um dos espaços novos da RodadaFoto: divulgação/Acic

O evento é realizado há 13 anos pela Acic e conta com novidades a cada ano. Entre os novos espaços estão a Alameda da Moda, o Pernambuco que Cresce e o InoveTex. Os organizadores acreditam que o investimento na ampliação da Rodada de Negócios fortaleceu ainda mais o evento.

A RNMP tem como correalizador o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e conta com o patrocínio do Banco do Nordeste (BNB) e do Governo Federal. A Prefeitura de Caruaru apoia o evento. O Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil e de Confecções de Pernambuco (NTCPE), o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), a Associação Comercial e Industrial de Toritama (Acit), a Associação Empresarial de Santa Cruz do Capibaribe (Ascap) e o Sindicado das Indústrias do Vestuário do Estado de Pernambuco (Sindivest/PE) são parceiros da iniciativa.