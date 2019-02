Fagner Fernandes diz que deixou base do governo por falta de diálogo

NE10 Interior

Vereador Fagner Fernandes (Avante) saiu da base do governo e foi para a oposição Foto: divulgação

O vereador Fagner Fernandes (Avante), de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, confirmou nessa segunda-feira (18) que fará oposição à prefeita Raquel Lyra (PSDB) na Câmara Municipal. Ele participou do programa Além da Notícia, da Rádio Jornal Caruaru.

Perguntado pelo comunicador Berg Santos sobre o motivo da saída da base, Fagner respondeu: "A primeira questão foi diálogo. Tivemos momentos em que não houve diálogo". Na entrevista, Fagner Fernandes contou que aguardou por cerca de 3 horas ser atendido no gabinete da prefeita, mas não foi recebido e deixou o local sem ser notado pelos assessores da gestora.

O vereador, que luta pela causa animal, afirma que após a interdição da Gerência de Proteção Animal (GPA) ofereceu a sede da Clínica do Instituto Quatro Patas para utilização pelo Poder Executivo, mas não recebeu retorno. A clínica teria sido o principal motivo da ruptura do vereador com o governo.

Fagner Fernandes participou de visita nessa segunda-feira (18) com o grupo oposicionista à Feira da Sulanca. No Parque 18 de Maio, os vereadores analisaram as condições de trabalho, ouviram feirantes e compradores sobre o funcionamento da feira.