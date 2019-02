Segunda-feira de limpeza e contabilização de prejuízos em Sanharó

NE10 Interior

Na Escola de Referência de Ensino Médio, funcionários e pais de alunos fizeram trabalho de limpeza Foto: Nayara Vila Nova/TV Jornal Interior

Os moradores de Sanharó, no Agreste de Pernambuco, fazem um trabalho de limpeza e contabilização de prejuízos após a última sexta-feira (15) de chuvas no município. Na sexta, fortes chuvas atingiram a cidade. Foram 2h30 de precipitação, em que choveu cerca de 141 mm.

Escola foi alagada e ficou suja de lama Foto: Nayara Vila Nova/TV Jornal Interior

Quatro ruas no bairro do Salgado foram as mais atingidas pela chuva. Com os alagamentos, muitos moradores perderam móveis, roupas e alimentos. Do lado de fora das casas, algumas pessoas deixaram geladeira, fogão, sofá e outros utensílios que não serviam mais. Na Escola de Referência de Ensino Médio da cidade, alunos, pais e funcionários trabalhavam para limpar o espaço.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Lisboa Júnior, foram montadas duas barracas na área para prestar melhor assistência às famílias. Segundo ele, mais de 300 casas foram atingidas, em que moram cerca de 1.200 pessoas. "É difícil quem tem as coisas perder, imagina quem não tem", lamentou. De acordo com Lisboa Júnior, a prefeitura deverá acionar o Governo do Estado para pedir apoio.