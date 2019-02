Falta de energia provoca atraso no calendário de abastecimento de Caruaru

NE10 Interior

Calendário de abastecimento atrasou por causa de queda de energia Foto: divulgação

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) divulgou nesta segunda-feira (18) que o Sistema do Prata está paralisado desde as 12h desse domingo (17) em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O motivo é uma queda de energia.

A companhia informou que aguarda a Celpe dar um prazo para que o sistema possa ser religado. Com isto, o período de abastecimento do setor 1, que começaria no domingo, será compensado assim que o sistema voltar.

Neste setor estão as localidades: Cidade Jardim, Salgado (parte baixa), Rendeiras (COHAB III - parte alta), Loteamento Paraíso, São João da Escócia (parta baixa), Centenário, Divinópolis, Maurício de Nassau, Universitário, São Francisco, Parte do Vassoural próximo ao presídio (ruas no trecho entre Luiz Gonzaga e Rua do Vassoural: Maria Tereza, Ivanildo Cordeiro de Souza, João Cordeiro de Souza, Maria Cordeiro de Miscena, Asa Branca, Travessa Henrique Soares), ruas Com. Luiz Gonzaga, Luiz Serafim de Souza, 1ª, 2ª e 3ª TV Henrique Soares, Filadelfia A. da Costa, Juazeiro do Norte, Todos os Santos, Rua do Vassoural, 5ª TV Alfredo Pinto (Goiana), José Nunes de Araújo, José do Patrocínio, Espírito Santo, Carlos Alexandre, Petrolândia, 5ª TV do Vassoural, Nazaré da Mata, Belmonte, TV e Rua Imperial (acima da Bernardo Vieira de Melo), Estrada de Campina, Luiz de França Pereira, Santa Rosa (parte alta), Vila Serena , Campo Novo do Sul, Vila Campo Novo de Baixo e de Cima, Sest/Senat, Cidade Alta: Adalgisa Nunes 1 e 2 , Vila Agamenon, Parte do Petrópolis (ruas: 1ª TV, 2ª TV, 3ª TV e Rua Prof. Adelia Leal, Manoel Lopes, Henrique Soares, Sta Catarina, Cristo Rei, Sanharó, 2ª TV Cícero José Dutra e Teófilo Otoni).