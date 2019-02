TV Jornal Interior transmite Baile Municipal de Caruaru

NE10 Interior

Bell Marques será uma das atrações da festa. Todos os veículos do Sistema serão usados para oferecer todos os detalhes da festa Foto: divulgação/Prefeitura de Caruaru

O Baile Municipal de Caruaru será realizado nesta sexta-feira (15), a partir das 20h. E para não deixar este tradicional momento passar em branco, a TV Jornal Interior vai realizar uma transmissão especial do evento.

Os telespectadores terão a oportunidade de acompanhar todos os detalhes da tradicional festa ao vivo. A partir das 23h os apresentadores Dilson Oliveira (Povo na TV) e Marcela Calado (Cotidiano) vão comandar a transmissão, que vai contar com a participação da repórter Jailma Barbosa que estará entre os foliões para mostrar toda a animação do público.

A Rádio Jornal Caruaru entrará ao vivo a partir das 20h com os repórteres Berg Santos e Renata Araújo que vão levar todas as informações para os ouvintes. Além disso, a transmissão estará presente nas redes sociais para os internautas de plantão através do Portal NE10 Interior e nossa fanpage no Facebook.

“A Tv Jornal que já tem uma tradição na transmissão das festividades de Carnaval no Recife agora também vai fazer no interior. Vamos usar todos os veículos do Sistema para oferecer todos os detalhes da festa” , explica Diego Martinelly, gerente de Produção e Programação.

O baile

Promovido pela Prefeitura de Caruaru, o evento vai contar com os cantores Bell Marques e Benil para animar a festa. Também haverá a participação das orquestras Fernando Borges e Nova Euterpe. O baile é à fantasia e homenageia o compositor e poeta Carlos Fernando. Parte da renda será revertida para o Fundo Municipal de Cultura de Caruaru.