Primeira edição da Kids Run será realizada em Caruaru

Corrida recebe participantes de 3 a 15 anos no dia 16 de março Foto: divulgação

Caruaru se prepara para sediar a primeira corrida infantojuvenil da região. No dia 16 de março, no Polo Caruaru, a Kids Run vai receber participantes de 3 a 15 anos em uma aventura com várias distâncias percorridas. Serão quatro baterias divididas por faixa etária:

3 e 4 anos: 30m

5 a 8 anos: 300m

9 a 12 anos: 1km

13 a 15 anos: 2km

A concentração está marcada para as 14h e o início das corridas às 16h. O kit, que contém camisa, medalha, crachá com número do participante e chip, custa R$ 40 e está à venda através do site www.corre10.com.br ou na loja do Bonanza Supermercados do bairro Maurício de Nassau. As vendas seguem até o dia 8 de março. Além da corrida, a Kids Run vai oferecer oficina culinária, oficina de slime, show de mágica, apresentação da Banda Kids, além de frutas e água para os pequenos corredores. A entrega dos kits será feita nos dias 14 e 15 de março, das 9h às 18h, no Polo Caruaru.

A Kids Run é uma realização da TV Jornal Interior e conta com o patrocínio do Polo Caruaru e da Pytellus Camisaria. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (81) 98900-2450 ou no site www.corre10.com.br, onde também pode ser conferido o regulamento.