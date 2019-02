Prazo para cadastro em residencial do Minha Casa Minha Vida em Caruaru termina sexta

NE10 Interior

Cadastro é para novo residencial do Minha Casa Minha Vida em Caruaru Foto: divulgação/Prefeitura de Caruaru

Termina na próxima sexta-feira (22) o prazo de inscrição para o agendamento do atendimento do cadastro do programa Minha Casa Minha Vida para o Residencial Radialista Luiz Alberto, que está sendo construído em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

O atendimento está sendo realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na Rua Floriano Peixoto, número 147, no bairro Nossa Senhora das Dores (antigo CCI, na mesma calçada da CDL). O cadastro está sendo feito exclusivamente de forma presencial pela prefeitura, através da Gerência de Projetos Habitacionais da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SDSDH).

A documentação necessária é o RG, CPF, comprovante de residência, número do NIS e certidão de nascimento ou casamento, conforme o estado civil do interessado. A partir do dia 25 de fevereiro (a segunda-feira seguinte), só serão atendidas as pessoas que já passaram pelo primeiro atendimento e programaram o agendamento.

O Residencial

O Residencial Radialista Luiz Alberto será composto por 496 unidades habitacionais e está sendo construído em Caruaru, na Avenida Jaboatão, da PE-120, que fica na antiga estrada para Agrestina, próximo ao Hospital Regional do Agreste.

Os apartamentos serão pagos em dez anos, com as prestações variando entre R$ 80 e R$ 230. As moradias terão 43,68 m² de área privativa, na modalidade apartamento (térreo mais três andares), com quatro unidades por andar. Cada uma contará com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de lavar.

O residencial será composto por 31 blocos com 16 unidades habitacionais em dois condomínios para gestão das áreas comuns, dois centros comunitários (para as famílias desenvolverem suas atividades cotidianas), praça e quadra poliesportiva. O empreendimento contará com o Selo Azul de Reaproveitamento de Água. A empresa 2MS Engenharia Ltda é a responsável pela construção.