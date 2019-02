NE10 Interior estreia programa no Facebook; confira

NE10 Interior

Programa é apresentado pela jornalista Ana Maria Miranda e pelo analista de mídias digitais Giliard Santana Foto: Joel Almeida/TV Jornal Interior

O Portal NE10 Interior começou nesta sexta-feira (15) o programa NE10 Agora, que vai repercutir os assuntos mais acessados do portal durante a semana.

A apresentação é da responsável pelo conteúdo do NE10 Interior, Ana Maria Miranda, e do analista de mídias digitais do Sistema Jornal do Commercio no Interior (SJCC Interior), Giliard Santana.

A transmissão vai ao ar às sextas-feiras, a partir das 14h30, nas plataformas digitais do SJCC Interior.

Confira: