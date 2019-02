Feirantes e lojistas de Toritama decidem começar feira às 14h do domingo

NE10 Interior

Parque das Feiras, em Toritama Foto: reprodução/TV Jornal

A maioria dos feirantes, lojistas e condôminos do Parque das Ferias e do UAI Shopping, em Toritama, no Agreste de Pernambuco, decidiram que a Feira do Jeans acontecerá este ano aos domingos, às 14h. O resultado foi decidido em primeiro turno, em votação realizada nessa quinta-feira (14).

Oitenta e três por cento das pessoas escolheram este horário. Em segundo lugar ficou a opção de começar a feira aos domingos, às 18h (10,6%) e em terceiro, a opção de 3h da madrugada de segunda-feira (4,5%). A opção de começar a feira à 0h de segunda obteve 1,6% dos votos.