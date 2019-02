Em Pernambuco, quase 30 delegacias estão sem delegados

NE10 Interior

No total, são 17 municípios sem o profissional da segurança Foto: reprodução/TV Jornal

A Polícia Civil de Pernambuco ainda enfrenta dificuldades para manter todas as delegacias com titulares. Levantamento obtido pelo Ronda JC, por meio da Lei de Acesso à Informação, revela que 29 delegacias não contam com delegados titulares, o que dificulta as investigações e conclusão de inquéritos em andamento.

Cidades do interior como Ferreiros, Jaqueira, Belém de Maria, São Benedito do Sul, Lagoa do Ouro, Solidão, Calumbi e Afrânio não têm delegado à frente das investigações. No total, são 17 municípios sem o profissional da segurança.

