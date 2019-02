Corpo com marcas de tiro é encontrado em sítio na zona rural de Surubim

NE10 Interior

Autoria e motivação do crime estão sendo investigadas Foto: arte/NE10

Um homem de 43 anos foi encontrado morto no Sítio Braz, zona rural de Surubim, no Agreste de Pernambuco, nessa quinta-feira (14).

De acordo com a Polícia Militar, o corpo de Gilmarques Carlos dos Santos foi encontrado com marcas de tiros. A autoria e motivação do crime estão sendo investigadas. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Caruaru.