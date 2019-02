Proximidade do Carnaval movimenta mercado de fantasias em Caruaru

NE10 Interior

Lojas especializadas já percebem a movimentação Foto: reprodução/TV Jornal

O Carnaval é uma das festas mais aguardadas do ano. As fantasias são os itens mais procurado pelos foliões nesta época. Em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, a procura pelas peças tem sido movimnetada.

Confira na reportagem do 'Por Dentro', da TV Jornal Interior: