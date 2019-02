Mais uma novidade anunciada para o 12º Curta Taquary: Encontro de stencil e colagem

NE10 Interior

Marcado para acontecer entre os dias 22 e 27 de abril a cidade a cidade de Taquaritinga do Norte, no Agreste de Pernambuco, o 12º Curta Taquary contará com muitas novidades nesta edição. A primeira delas foi a abertura de seletiva para colaboradores voluntários, e, na última terça-feira (12), foi anunciada a abertura de inscrições para o encontro de stencil e colagem. De acordo com a assessoria, o mesmo acontecerá entre os dias 21 e 23 de fevereiro, sempre às 14h, no Salão do Hotel Jorge Eduardo.

Ainda segundo a assessoria, para participar, os interessados devem preencher a ficha de inscrição e ter a partir de 16 anos de idade. O stencil é uma técnica que aplica desenhos, ilustrações e até fotos através da aplicação de tinta ou aerossol em papel vazado. As imagens podem ser impressas e pintadas em diversas superfícies, desde parede e muros de cimento, tecidos e camisetas. A Colagem é uma prática onde cola-se sobre um suporte materiais variados (papel, tecido, vegetação, entre outros), experimenta a justaposição, disseminação e ligamento de imagens dispersas.

Comando da oficina

Quem comandará a oficina será a poeta e artista visual da cidade de Triunfo, Mariane Alves, integrante do coletivo pantim e o artista visual da cidade de Arcoverde, Rodolfo Araújo, ambos com uma vasta experiência, conforme informou a assessoria.

“O encontro vem para desmistificarmos a arte de rua e já preparar a cidade para receber os visitantes durante o Festival, pois iremos realizar uma linda intervenção urbana com artistas da cidade e região. Vai ser lindo e certeza que marcará a 12ª edição do Curta Taquary”, frisou Alexandre Soares, realizador do Festival.