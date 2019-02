Durante operação da PRF, mais de 30 veículos de carga são autuados no Agreste

NE10 Interior

Na operação, todos os veículos fiscalizados possuíam algum tipo de irregularidade Foto: divulgação/PRF

Uma operação realizada nessa quarta-feira (13), resultou na autação de 32 veículos por infrações relacionadas ao transporte irregular de mercadorias. Nas BRs 104 e 232, em Caruaru e São Caetano, no Agreste de Pernambuco. De acordo com Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ação busca evitar acidentes por carga derramada sobre a via.

Ainda segundo a PRF, na operação, todos os veículos fiscalizados possuíam algum tipo de irregularidade, sendo emitidos 68 autos por diversas infrações. Entre elas, o transporte de cargas amarradas com cordas, mercadorias mal acondicionadas, pneus desgastados, falta de placa de identificação e de equipamentos obrigatórios.

Cargas

As cargas transportadas em caminhões de carroceria aberta devem estar bem amarradas, ancoradas e acondicionadas para prevenir movimentos durante a viagem, devendo ser utilizadas cintas, correntes ou cabos de aço em bom estado de conservação, conforme informou a PRF. É proibida a utilização de cordas para amarrar a carga, sendo permitido o uso delas apenas para fixar a lona de cobertura.