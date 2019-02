Adolescente de 16 anos é morto a tiros em residencial de Caruaru

NE10 Interior

Vítima tinha passagem pela polícia Foto: reprodução/TV Jornal

Na noite dessa quarta-feira (13), um adolescente de 16 anos foi assassinado no Residencial Alto do Moura, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Militar, o adolescente foi abordada no residencial onde morava, tentou fugir, mas foi alcançado e morto a tiros. Ainda segundo a PM, a vítima já tinha passagem pela polícia por envolvimento com drogas. O crime será investigado pela Polícia Civil.