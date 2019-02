1º Movimento Coaching do Nordeste acontece em Caruaru neste final de semana

NE10 Interior

Evento tem o objetivo de ajudar o participante a descobrir e potencializar seus resultados e alcançar seus objetivos Foto: Divulgação

No sábado (16) e no domingo (17), acontece no Centro de Convenções do Senac, em Caruaru, no Agreste de Pernambuo, o 1º Movimento Coaching do Nordeste. O local vai abrir espaço para um treinamento de alta performance sobre o tema.

De acordo com a assessoria, o evento tem o objetivo de ajudar o participante a descobrir e potencializar seus resultados e alcançar seus objetivos. Com o tema “O caminho para resultados extraordinários”, o evento será realizado das 8h às 17h.

Os participantes

Idealizado para executivos, empresários, professores e alunos finalizando a graduação, a mostra terá a participação de dois grandes nomes do coaching nacional. Dentre os temas debatidos pelos master coaches Gustavo Vila Nova e Andrea Formiga, o participante vai aprender como utilizar técnicas e ferramentas de coaching, quebrar paradigmas e crenças limitantes, surpreendendo-se com seu verdadeiro potencial, conforme informou a assessoria.

O terceiro lote de ingressos, que está com 30% de desconto, está disponível através do site www.movimentocoaching.loja2.com.br. Mais informações sobre o evento podem ser obtidas pelo telefone (81) 99985-0046, que também é WhatsApp.