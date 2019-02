Produtores de leite realizam protesto em Bom Conselho

NE10 Interior

Foto: reprodução/Vídeo

Mais de 400 produtores de leite de Pernambuco e outros estados como Paraíba e Alagoas, se reuniram em Bom Conselho, no Agreste, nesta quarta-feira (14), para protestar por conta da baixa no preço do leite produzido, devido a entrada do leite em pó importado de forma desordenada, conforme informou um dos produtores.

Confira: