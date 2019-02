Produtores de leite protestam contra a falta de regulamentação federal do leite em pó em Bom Conselho

NE10 Interior

Mais de mil produtores de leite do Agreste Setentrional e estados vizinhos estiveram presentes no movimento Foto: reprodução/TV Jornal

Mais de mil produtores de leite do Agreste Setentrional e estados vizinhos, como Alagoas, Paraíba e Sergipe, se reuniram no município de Bom Conselho para protestar contra a falta de regulamentação federal do leite em pó que vem de outros países com isenção de impostos por parte do governo do estado, enquanto os pecuaristas pernambucanos pagam 18% de ICMS, além da falta de créditos para laticínios.

Unidos pela sobrevivência da cadeia produtiva de leite, os produtores do Agreste, que responde por cerca de 75% de todo o leite beneficiado no estado viram o preço do litro baixar de R$ 1,50 para R$ 0,70 dependendo da qualidade e do comprador até R$ 1,30, mas para atender aos custos de produção o litro teria que ser vendido a R$,1,40.

