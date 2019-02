Familiares de mototaxista morto durante tentativa de assalto em Caruaru estão em choque

NE10 Interior

Durante a tentativa, Manoel Messias se assustou e bateu com a moto em um poste Foto: reprodução/TV Jornal

O acidente que vitimou o mototaxista Manoel Messias Bezerra de Lima, de 54 anos aconteceu no bairro das Rendeiras em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, quando ele pegou uma corrida para o bairro e segundo o passageiro, quando eles passavam um local, um carro começou a perseguir eles, anunciaram um assalto, e atiraram. Nesse momento, Manoel se assustou, perdeu o controle da moto e bateu em um poste.// Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

