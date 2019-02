Faringes da Paixão anima bloco 'Eu vou no seu café', em Caruaru

NE10 Interior

Bloco "Eu vou no seu café" será em frente ao Café do Alvany Foto: divulgação

O bloco "Eu vou no seu café" chega ao quinto ano no pré-Carnaval de Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O bloco começou como uma troça organizada por um grupo de amigos que frequentava o Café do Alvany, no centro, e há dois anos ganhou uma estrutura melhor.

De acordo com um dos organizadores, Emerson Mendonça, antigamente o bloco seguia para o bloco do Sucata, mas hoje fica no "concentra, mas não sai", em frente ao café. "Agora o bloco deu uma crescida e virou uma alternativa ao Sucata. As pessoas procuram se divertir em um lugar mais confortável", explica.

As atrações deste ano serão a banda Faringes da Paixão, o DJ Waldyr Arcanjo e uma banda de frevo. O bloco homenageia o Centenário do Central.

A festa começa a partir das 12h no dia 23 de fevereiro. Quem quiser adquirir a camisa pode ir ao Café do Alvany a partir de segunda-feira (11). O custo é de R$ 30 + um quilo de alimento, que será destinado a instituições de caridade.

Quinhentas camisas serão comercializadas, mas a expectativa é de que mais de 1 mil pessoas participem, uma vez que o bloco é aberto ao público.