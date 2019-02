Daniel Alves manda vídeo para programa Sobretudo, da TV Jornal Interior

NE10 Interior

Daniel Alves é lateral-direito do PSG, da França, e da Seleção Brasileira Foto: divulgação/Facebook

O jogador Daniel Alves enviou um vídeo para Wagnner Sales e Nayara Vila Nova, os apresentadores do programa Sobretudo, da TV Jornal Interior, falando sobre a dupla sertaneja Franklyn e Daniel, que participa do programa neste sábado (9), a partir das 13h05.

Dupla sertaneja Franklyn e Daniel com Wagnner Sales Foto: divulgação/TV Jornal Interior

"Alô Wagnner, alô Nayara, alô todos do Sobretudo, é um grande prazer estar participando aqui com vocês, contar essa historinha engraçada do Franklin e do Daniel", diz o jogador.

O lateral-direito do PSG, da França, e da Seleção Brasileira é o jogador com mais títulos oficiais na história do futebol. Daniel Alves, conta que descobriu a dupla que vive em Caruaru após receber uma mensagem no Instagram e hoje tem uma amizade com eles.

"Sou muito grato por ter encontrado esses dois grandes talentos. É uma honra ser parceiro desses dois. Eu falo que eles são os meus gordinhos preferidos, porque o talento que eles têm é incrível", brinca.

Franklyn e Daniel estão no mercado sertanejo há dois anos e são amigos há mais de 20. Antes de se tornarem uma dupla, faziam backing vocals de alguns artistas e bandas como Genival Lacerda, Forró do Muído, entre outros.

O primeiro disco deles será lançado este mês. O lançamento será com o trabalho "Amor e Sofrência". O primeiro EP autoral da dupla inclui músicas como "Dono do Bar" e "Bebendo, sofrendo e chorando".

Veja o vídeo: