Professor achado morto em Passira será sepultado nesta quinta-feira

Crime aconteceu em Passira, no Agreste Foto: reprodução/TV Jornal

O professor e artesão encontrado morto com as mãos amarradas dentro de casa em Passira, no Agreste de Pernambuco, deverá ser sepultado na tarde dessa quinta-feira (6).

De acordo com a família dele, alguns objetos pessoais foram levados da casa e tudo estava revirado na residência. O professor estava desaparecido desde o último domingo (3). O caso será investigado pela Polícia Civil.

