Festa 'Meu Carnaval' é novidade na folia de Caruaru

Cantora Michelle Melo é uma das atrações do evento Foto: divulgação

A festa "Meu Carnaval" será novidade na folia de Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O evento contará com atrações como as bandas Cavaleiros do Forró - Elétrico, Sambar e Love, a cantora Michelle Melo e uma orquestra de frevo.

A animação será em um espaço na Rua Frei Caneca, ao lado da Panificadora Princesa do Agreste. O local oferece conforto, segurança e banheiros. A data do evento é a mesma dos outros blocos pré-carnavalescos: 23 de fevereiro, a partir das 12h.

De acordo com o organizador do evento, Thiago Lagos, a ideia surgiu quando ele viu o espaço disponível no foco da folia. "Vi que faltava algo no Carnaval da cidade. A ideia é oferecer uma festa com total conforto aos foliões. Temos atrações para todos os gostos", afirmou.

Os valores para participar são R$ 40 (área VIP) ou R$ 100 (open bar de cerveja e caipirinha). As vendas estão sendo realizadas nas lojas Colcci, no Shopping Difusora e Caruaru Shopping.