Domingo terá arrastão da folia em Bezerros, no Agreste

Arrastão da Folia vai atrair diversos brincantes para Bezerros Foto: divulgação/Prefeitura de Bezerros

O Papanguarte Balé Popular de Bezerros, no Agreste de Pernambuco, promove neste domingo (10) um arrastão de frevo pelas principais ruas da cidade em homenagem ao "Dia do Frevo", no sábado (9).

A concentração começa às 15h30 na Praça de São Sebastião, palco da saída do Bloco dos Papangus, e seguirá pelo corredor do frevo da Professor Amaral até a Praça Duque de Caxias, onde o Arrastão da Folia encerra.

O evento contará com a participação do grupo de Danças Folclóricas Folc Popular e do Programa Vida Ativa. O arrastão terá a parceria da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, com carro de som e orquestras de frevo.