Caçula da competição, Nicolas está confiante para a final do Talento Kids

NE10 Interior

Nicolas Henrique é um dos finalistas do Talento Kids. Foto: Rafael Lima

Ele se destaca pela energia, e por ter trazido seu próprio estilo ao concurso Talento Kids. Este é Nicolas Henrique, finalista mais jovem do concurso que vai escolher no próximo dia 16 de dezembro a estrela mirim de Pernambuco, com seis anos de idade. Ao menino, coube a missão de deixar jurados e plateia impressionados com tamanha desenvoltura e ritmo na condução da bateria, instrumento que ele levou para as seletivas.

Com muito ritmo e um repertório base de alto nível, Nicolas fez belíssimas apresentações no decorrer da competição.Foto: Rafael Lima

No repertório, as influências musicais de Nicolas são principalmente o rock de Elvis Presley e Beatles além do próprio pai, que é baterista profissional e tem um estúdio de gravação e ensaios. Aos três anos, o menino começou a tocar imitando o que via o pai fazendo. E o talento segue até hoje. “Uma amiga nos falou sobre o concurso e resolvemos inscrever ele. Não pensamos que ele fosse chegar tão longe, porque pra ele era apenas mais uma diversão”, revelou a mãe Vanessa Guimarães.

Por ser tão jovem, o Talento Kids é o primeiro concurso que o menino está participando. E ele está bastante animado: “Estou muito confiante e pretendo me dedicar mais à música para me tornar um grande baterista quando crescer.” Mas desde já, o menino tem feito bastante sucesso entre os colegas da escola: “Meus amigos ficam felizes com minha participação no concurso. Eles disseram que eu sou fera”, sorriu o menino, que quer conhecer o Vovô Raul Gil caso ganhe a competição.