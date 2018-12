Sepultamento de pernambucano que morreu no Paraguai será neste sábado

NE10 Interior

Anderson Araújo, 36 anos, morreu no Paraguai Foto: arquivo pessoal

O sepultamento do estudante de medicina pernambucano que morreu após sofrer um infarto no Paraguai será neste sábado (8) em Caruaru, no Agreste. Anderson Araújo, 36 anos, foi encontrado morto na última terça-feira (4) dentro do apartamento em que morava em um residencial na cidade de Salto del Guairá. Ele estudava medicina na Universidade Sul-Americana, que lamentou o falecimento.

Familiares do estudante foram ao Paraguai para liberar o corpo do estudante, que embarca nesta sexta-feira (7) para o Brasil. O sepultamento está marcado para 16h de sábado (8), no Cemitério Parque dos Arcos. O laudo médico realizado no corpo apontou infarto como a causa da morte.

O Itamaraty informou que o Consulado brasileiro em Salto do Guaíra recebeu a comunicação das autoridades paraguaias sobre o falecimento e entrou em contato com a família do brasileiro para prestar as orientações cabíveis. Outras informações não foram divulgadas para preservar a privacidade do cidadão.