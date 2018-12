Motorista de caminhão morre após capotamento na BR-423, em Saloá

NE10 Interior

Caminhão capotou na pista; motorista não resistiu Foto: divulgação/PRF

Um motorista de 37 anos morreu após o caminhão que ele dirigia capotar no quilômetro 131 da BR-423, em Saloá, no Agreste de Pernambuco, na noite dessa quinta-feira (6).

Motorista teria perdido o controle da direção ao realizar uma curvaFoto: divulgação/PRF

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista teria perdido o controle da direção ao realizar uma curva. Em seguida, capotou e morreu no local. O corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, também no Agreste.