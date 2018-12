Guilherme Arantes se apresenta na Magia do Natal de Garanhuns

NE10 Interior

Guilherme se apresenta às 22h no Palco Prefeitura. Foto:Divulgação/Secom

A Magia do Natal de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, segue com programação para este final de semana. Diversas apresentações culturais e shows musicais com grandes artistas nacionais farão parte do calendário festivo.

O Palco Prefeitura, principal polo do evento, recebe nesta sexta-feira (7) a cantora garanhuense Andrea Amorim, a paraibana Renata Arruda, a cantora Geiici, além do Pastoril da Escola de Referência da cidade de São João, também no Agreste. As apresentações têm início às 19h.

O diferencial da programação do sábado (8) será a intervenção cultural promovida pela Companhia Fisa D'Arte; o grupo irá realizar uma apresentação com música, teatro e dança no Polo Infantil, localizado no Espaço Cultural Luiz Jardim, às 16h.

Durante a noite, as atenções se voltam novamente para o Palco Prefeitura, onde irão se apresentar a Orquestra Pernambucana de Clarinetes, Amanda Back e Guilherme Arantes.

O domingo (9), por sua vez, contará com as apresentações da Escola Adventista de Garanhuns, Igreja Jardim das Oliveiras e do Coral Infantil da Igreja Presbiteriana Central de Garanhuns, além do show de tenor Otávio Matias.

O festival também contará com o tradicional desfile do Papai Noel que acontece sempre aos sábados e domingos, às 18h, na Avenida Santo Antônio.