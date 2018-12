Fórum orienta sobre atividade de lavanderias de jeans no Agreste

NE10 Interior

Objetivo é orientar sobre forma "limpa" de lavar jeans Foto: divulgação

O I Fórum Ambiental será realizado pela Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) na próxima terça-feira (11) com o objetivo de orientar responsáveis por lavanderias industriais no Agreste de Pernambuco.

No evento, será apresentada a cartilha "Lavando Limpo", com informações sobre licenciamento ambiental do segmento. Também será apresentado um cronograma de ações que serão implementadas pelo município de Toritama.

O evento será no Cras do Planalto, localizado na Rua Projetada, 295 (Rua do Jeans), em Toritama. Foram convidados a participar do fórum proprietários de lavanderias da região, além das autoridades locais.