Central anuncia data da pré temporada

Manutenção está sendo realizada no gramado do estádio Lacerdão. Foto:Divulgação/Central

Visando a disputa nas competições do ano que vem, a diretoria do Central Sport Club anunciou que a pré temporada da equipe terá início na próxima quarta-feira (12). A expectativa é que até lá seja formado um grupo de 32 atletas, entre contratados e jogadores oriundos das categorias de base. A diretoria espera contratar mais um meia e um volante para compor o elenco.

Em 2019, a Patativa irá comemorar 100 anos de história e irá disputar além do Campeonato Pernambucano, a Copa do Brasil e a Série D. Com objetivo de fazer história no ano do centenário, a equipe caruaruense segue reforçando o plantel. O técnico Estevam Soares será o responsável pelo comando do time à beira do campo, o treinador de 62 anos acumula passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, como Palmeiras e Botafogo, e espera levar o Central ao sucesso na temporada.

Após bater na trave em 2018, quando foi vice-campeão estadual, o Central segue reforçando o elenco para a disputa dos torneios. O clube tem reforçado o elenco desde o final de outubro, quando iniciou o período de contratações. Entre os contratados estão os atacantes Leandro Costa e Anderson Lessa, os zagueiros Diego Bispo e Bruno Oliveira, os volantes Eduardo Erê e Fernando Pires, além dos meias Paulinho Mossoró e George. De acordo com a diretoria centralina, entre os objetivos para a temporada de 2019 estão o título do campeonato estadual, o acesso à Série C do brasileiro, além de chegar às oitavas de final da Copa do Brasil.

A primeira semana de treinamentos vai acontecer no centro de treinamentos Ninho do Gavião, devido as manutenções no gramado do estádio Lacerdão. Os atletas passarão por exames médicos, além de avaliação e preparação física realizadas pela comissão técnica.

Ainda como fase de preparação, o Central vai disputar um amistoso contra o Campinense-PB, no dia 6 de janeiro, no estádio Amigão, em Campina Grande. Será uma oportunidade para realizar testes e formações da equipe, além do torcedor poder conhecer as novas caras do elenco alvinegro.

O Central estreia no Campeonato Pernambucano contra o Náutico, na reedição da final de 2018. A partida será realizada no dia 19 de janeiro, no estádio Lacerdão,às 16h.



Confira o elenco atual:



Goleiros: Jeferson, Tom, Elias e Anderson (base)

Laterais direitos: Dudu Gago e Rudinho (base)

Zagueiros: Xandão, Diego Bispo, Bruno Oliveira e Amilton (base)

Laterais esquerdos: Daniel Rodrigues, Daniel e Uendel (base)

Volantes: Edson Magal, Eduardo Erê, Fernando Pires, Weslley, Cesinha (base), Juninho (base) e Denison (base)

Meias: George, Paulinho Mossoró, Idevam, Deivisson (base) e Luís Guilherme (base)

Atacantes: Leandro Costa, Anderson Lessa, Genesis, Giovani Rosa, Aílton, Ikson e Caique (base)