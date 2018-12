NE10 Interior

Fios irregulares de telefonia foram removidos. Foto:divulgação Celpe

A Companhia Energética de Pernambuco (Celpe) removeu cerca de uma tonelada de fios de telefonia instalados de forma irregular em Belo Jardim, no Agreste do Estado. A operação durou quatro dias e percorreu quase quatro quilômetros de corredores viários da cidade, fiscalizando cerca de 75 postes.

Por causa das irregularidades, cinco provedores de internet clandestinos foram removidos. As empresas foram devidamente notificadas para que realizem as novas instalações de forma adequada. O corte dos provedores prejudicou cerca de quatro mil usuários.

A operação promovida pela Celpe acontece desde 2015 e já retirou mais de 15 toneladas de fios irregulares. “As ações preventivas de ordenamento visam o cumprimento dos padrões técnicos exigidos pela Celpe aos provedores de internet, o que impacta diretamente na redução da poluição visual e garante que as normas de segurança estão sendo cumpridas. Trabalhamos com tolerância zero às instalações irregulares, e estamos intensificando as atividades de combate ao desvio de padrão na instalação de cabos de internet em nossos postes”, comenta Evandro Simões, gerente Operacional da Celpe.