Caruaru realiza 2º Semana do Forró com o projeto “Viva Gonzaga”

NE10 Interior

Evento acontece em seis polos espalhados pela cidade. Foto:Jorge Farias

A cidade de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, recebe entre os dias 10 e 15 de dezembro a 2ª Semana do Forró com o projeto “Viva Gonzaga”, em homenagem ao Dia Nacional do Forró, celebrado no dia 13 de dezembro.

A programação contará com teatro, dança, poesia, maracatu, cinema, liga dos bois, artes figurativas, bandas de pífanos, trios pé de serra, além de palestras e oficinas. As apresentações serão realizadas em vários polos espalhados pela cidade, como o Alto do Moura, Feira de Artesanato, Pátio de Eventos, Museu do Barro, Monte do Bom Jesus e na Academia Caruaruense de Cultura Ciências e Letras (ACACCIL).

A data é alusiva ao nascimento do cantor e compositor Luiz Gonzaga e será realizada uma homenagem aos 106 anos do "Rei do Baião", promovida pela Fundação de Cultura e Turismo (FCTC). “A ideia do projeto Viva Gonzaga é destacar o legado do grande rei do baião, envolvendo diversas ações artísticas/culturais, que contemplará escolas da rede municipal de ensino, moradores da Zona Rural e admiradores da obra de Gonzaga”, explicou Maria Alves, presidente da FCTC.

Veja a programação completa:

DIA 10 DE DEZEMBRO (SEGUNDA-FEIRA)

09h- Feira de Artesanato: Banda de Pífano Alvorada

19h- ACACCIL: Trio pé de serra Forró de Mais

19:30- ACACCIL: Esquete Teatral - A Morte do Vaqueiro ( Zé Carlos)

20h- Abertura Maria Alves- Presidente da FCTC

ACACCIL: Roda de Conversa: Gonzaga, do Popular ao Erudito – com compositor Onildo Almeida e o Maestro Mozart Vieira.

Mediação da Mesa: Jornalista Hérlon Cavalcanti.

11 DE DEZEMBRO (TERÇA- FEIRA)

14h - Visita das escolas municipais ao Museu do Barro/Sala Luiz Gonzaga

Palestra com o colecionador da obra de Luiz Gonzaga - Ademário King.

Recepção com a Banda de Pífanos Nossa Senhora das Graças.

12 DE DEZEMBRO (QUARTA-FEIRA)

09h - Estação Ferroviária (Casa do Boi Tira-Teima): Oficina de percussão sobre a obra de Luiz Gonzaga para as ligas de bois de Caruaru - Oficineiro: Lucivan Max

15h - Museu do Barro: Dialogando sobre Luiz Gonzaga

Curta-metragem: Gonzaga e sua trajetória de sucessos - Palestrantes: José Urbano, professor de História.

13 DE DEZEMBRO (QUINTA-FEIRA)

6h - Café com Gonzaga: Pátio de Eventos (Estátua do Rei)

20 sanfoneiros tocando e cantando Luiz Gonzaga

Desfile de grupo de bacamarteiros - Batalhão 27

Museu do Barro: café da manhã para os artistas.

14 DE DEZEMBRO (SEXTA-FEIRA)

9h - Museu Mestre Galdino: Oficina de artes figurativas com o artesão Manoel Bernardo sobre a obra musical de Luiz Gonzaga para 16 alunos da Escola Municipal Dr. Tabosa de Almeida.

14h - Idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) - CRAS de Pau Santo

19h - Pátio de Eventos: Esquete teatral - A Morte do Vaqueiro (Zé Carlos).

15 DE DEZEMBRO (SÁBADO)

16h – Monte Bom Jesus: Arte e Educação - professora Adriana Sales sob a ótica de Luiz Gonzaga. (Maracatu, percussão e dança).