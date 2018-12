Agenda do ministro dos Transportes em Caruaru é adiada

NE10 Interior

Ministro dos Transportes, Valter Casimiro, virá a Caruaru e Garanhuns Foto: Wilson Dias/Agência Brasil

A agenda do ministro dos Transportes, Valter Casimiro, que seria nesta sexta-feira (7) em Caruaru e Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, foi adiada para a próxima terça-feira (11). O motivo, de acordo com a assessoria de imprensa, foi a incompatibilidade de agendas da aeronave, que também é utilizada por outros setores do Governo Federal.

O ministro virá às cidades para autorizar a elaboração dos projetos de seis passarelas de pedestres em BRs das cidades. O custo estimado é de R$ 15 milhões. Nas BRs 423 e 424, em Garanhuns, serão duas passarelas. Em Caruaru, serão quatro passarelas na BR-104. Vários casos de atropelamento, incluindo mortes nas rodovias, motivaram as obras.