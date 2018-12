Sesc Garanhuns realiza Projeto Colmeia nesta sexta-feira

NE10 Interior

Objetivo é promover o bem estar da população. Foto:reprodução

A unidade do Serviço Social do Comércio (SESC) de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, realiza nesta sexta-feira (7) mais uma edição do Projeto Colmeia. A ação acontece das 9h às 14h em frente à unidade, na rua Benigno Lira, e tem como objetivo promover o bem estar da população.

Serão ofertados serviços gratuitos nas áreas de saúde e cidadania e a expectativa é de realizar cerca de 10 mil atendimentos. Serão ofertados, na área da saúde, consultas médicas, exames de tipagem sanguínea, teste de glicemia, teste rápido de HIV, atendimento psicológico, aplicação de flúor e avaliação bucal.

Já os serviços de cidadania contarão com cadastro e atualização de programas do Governo Federal como o NIS, o Cadastro Único e a Carteira do Idoso, além de serviços rápidos oferecidos pelo Detran-PE, como consultas, detalhamento de débito e marcação para emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Também serão realizados atendimentos na área jurídica, oficina de produtos naturais e orientações sobre animais peçonhentos.