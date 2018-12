NE10 Interior

Comemoração contará com serviços gratuitos para a população. Foto: Petrônio Portela

Foto:Rádio Jornal

A Rádio Jornal Limoeiro, que integra o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC), realiza nesta sexta-feira (7) uma programação alusiva as celebrações dos seus 66 anos de história, comemorados oficialmente no dia 17 de outubro.

A rádio, que é pioneira no Agreste Setentrional, irá realizar a transmissão ao vivo do programa Super Manhã, às 9h, na Praça Bandeira. Diversos serviços gratuitos de saúde e beleza, música, atendimento jurídico, ações de cidadania e lazer e um balcão de atendimento ao homem do campo serão oferecidos à população.

Programas

As transmissões são realizadas através da frequência AM 660 e a sede da emissora fica na Galeria São José, na Rua Vigário Joaquim Pinto, no Centro. A grade de programação das transmissões conta com com sete programas locais: Revista da Manhã, Super Manhã, Jornal Cidadania, Ronda na Jornal, Revista do Almoço, Debate e Arte na Jornal, os dois últimos veiculados nos finais de semana.