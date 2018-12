Programa Atitude poderá fechar em Caruaru por falta de verba

NE10 Interior

Integrantes do programa estão receosos com fechamento Foto: reprodução/TV Jornal

O programa Atitude, que é voltado para a atenção integral aos usuários de drogas e familiares está fechando em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, por falta de verba do Governo do Estado.

A unidade do bairro Nova Caruaru já fechou e o intensivo que fica no bairro Maurício de Nassau já tem data para encerrar as atividades, 23 de dezembro. As pessoas atendidas pelo projeto estão sem saber o que fazer.

Veja na reportagem do "TV Jornal Notícias", da TV Jornal Interior:

A produção da TV Jornal Interior tentou obter um posicionamento oficial do Governo do Estado sobre o assunto, mas não conseguiu retorno.