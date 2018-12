Motoristas reclamam de trânsito no entorno da obra da Via Parque, em Caruaru

NE10 Interior

Trânsito fica complicado no entorno da obra da Via Parque Foto: reprodução/TV Jornal

O trânsito do centro de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, ficou complicado nos pontos próximos à obra da Via Parque. Os motoristas e motociclistas acreditam que o trânsito poderia ser melhor organizado. A prefeitura acredita que a previsão de conclusão é outubro de 2019.

