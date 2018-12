Moradores de Caruaru cobram decoração de Natal

NE10 Interior

População acredita que decoração deveria ser diferente Foto: reprodução/TV Jornal

Os moradores de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, notaram a ausência da decoração de Natal em pontos principais da cidade. De acordo com a Fundação de Cultura e Turismo, as peças deste ano são autorais e exigem mais tempo para ficarem prontas. Segundo a presidente da Fundação, Maria Alves, a simbologia do Natal deste ano será pautada numa perspectiva armorial, ligada à cultura popular de folguedos e brincantes.

Veja na reportagem do "Povo na TV", da TV Jornal Interior: