Laudo aponta infarto como causa da morte de estudante pernambucano no Paraguai

NE10 Interior

Anderson Araújo, 36 anos, foi encontrado morto em apartamento no Paraguai Foto: reprodução/Facebook

Os familiares do estudante de medicina pernambucano que faleceu no Paraguai já estão em Assunção para realizar os procedimentos de liberação do corpo. Anderson Araújo, 36 anos, foi encontrado morto na última terça-feira (4) em um dos apartamentos de um residencial em Salto del Guairá.

À Rádio Jornal Caruaru, o cunhado de Anderson disse que o laudo médico indicou infarto como a causa da morte. Nenhuma substância química foi encontrada no corpo.

O translado do corpo para Caruaru deve acontecer nesta sexta-feira (7) ou no sábado (8). Ainda não há informações sobre velório e enterro.