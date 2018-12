Itamaraty presta assistência à família de brasileiro morto no Paraguai

NE10 Interior

Anderson Araújo, 36 anos, foi achado morto na cidade de Salto do Guaíra, no Paraguai Foto: reprodução/Facebook

O Ministério das Relações Exteriores se pronunciou nesta quinta-feira (6) sobre o falecimento do pernambucano Anderson Araújo, 36 anos, na cidade de Salto do Guaíra, no Paraguai.

O Itamaraty informou que o Consulado Brasileiro na cidade recebeu comunicação das autoridades paraguaias sobre a morte e está em contato com a família do brasileiro para prestar as orientações cabíveis, inclusive sobre os procedimentos legais para a liberação do corpo e repatriação.

O ministério disse ainda que em respeito à privacidade do cidadão, a assessoria de imprensa não poderá fornecer informações de cunho pessoal sobre o caso.

Achado morto em apartamento

O estudante de medicina caruaruense Anderson Araújo foi encontrado morto na última terça-feira (4) dentro de um apartamento do Towers Residencial, onde morava. Ele estudava na Universidade Sul-Americana.