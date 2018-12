Incêndio é registrado em casa na Vila do Aeroporto, em Caruaru

NE10 Interior

Incêndio teria começado em um carro que estava na garagem e passou para o imóvel Foto: reprodução/TV Jornal

Um incêndio foi registrado na tarde dessa quarta-feira (6) em uma casa na Rua Hosana, na Vila do Aeroporto, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O incêndio teria começado em um carro que estava na garagem e passou para o imóvel. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil estiveram no local.

Veja na reportagem do "TV Jornal Notícias", da TV Jornal Interior: